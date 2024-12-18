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Убить невинного... Убить виновного

Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...

02:01 734

Турция не намерена проводить военную операцию против курдских "Сил народной самообороны" (СНС), аффилированных с запрещенной в республике террористической "Рабочей партией Курдистана" (РПК), если новые власти Сирии установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Расширение РПК в Сирии, СНС представляет серьезную угрозу для Турции", - заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. "Сейчас в Дамаске новая администрация. Я думаю, что теперь это в первую очередь их забота. Поэтому я считаю, что если <...> они займутся данным вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться", - отметил Фидан, комментируя распространенные СМИ сведения о подготовке его страной военной операции в Сирии. Он утвердительно ответил на вопрос о том, должны ли новые сирийские власти для решения этой проблемы установить полный контроль над территорией арабской республики. 

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