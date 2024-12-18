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Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию

02:58 763

Россия выводит системы ПВО и другое современное оружие с баз в Сирии и перебрасывает их в Ливию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США и Ливии. Таким образом Москва пытается сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада.

По словам источников газеты, российские грузовые самолеты доставили элементы системы ПВО, в том числе радары для С-400 и С-300, из Сирии на военные базы на востоке Ливии, который контролируется союзником Москвы, главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

По словам американского чиновника, пока не ясно, останется ли переброшенное оружие в Ливии или будет возвращено в Россию.

Представители Кремля и Хафтара не ответили на просьбы о комментарии.

Сейчас в Ливии присутствует «ЧВК Вагнера». Она обеспечивает Хафтару защиту от поддерживаемых Турцией группировок, базирующихся на западе страны.

Бойцы «Вагнера» используют военные объекты на востоке страны, включая авиабазу, в качестве транзитного хаба в другие африканские страны.

В прошлом году высокопоставленные российские чиновники уже встречались с Хафтаром, чтобы обсудить возможность долгосрочных соглашений об использовании Россией портов Бенгази и Тобрук. По словам одного из собеседников The Wall Street Journal в Вашингтоне, Москва рассматривает возможность модернизации объектов в Тобруке, чтобы разместить здесь российские военные корабли.

Газета также напоминает, что Хафтар неоднократно просил Россию о системах ПВО.

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