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Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод

добавлено видео; обновлено
10:23 2352

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над семью российскими регионами были сбиты 84 украинских беспилотника.

Согласно рапорту министерства, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, еще 21 — над Брянской. Остальные были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской областями и Краснодарским краем. Сколько беспилотников не было сбито, министерство не сообщает.

В Ростовской области украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод — там вспыхнул большой пожар.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что возникший из-за атаки дронов пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали. Пламя тушили около четырех часов.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Его полная мощность составляет 5,6 млн тонн.

* * * 08:26

Украинские военные в ночь на четверг атаковали несколько целей в области более чем тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. Упавшими обломками дрона ранен один человек, утверждает глава Ростовской области России Юрий Слюсарь.

В сообщении в телеграм-канале врио губернатора говорится, что ПВО отбивала налеты дронов и ракет в Ростове-на-Дону, а также в городах Батайск (пригород Ростова), Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

«Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Но как [я] уже сообщал, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные», — сообщил Слюсарь.

Местные телеграм-каналы в течение ночи публиковали видео большого пожара на Новошахтинском НПЗ и сообщали, что местные.

А губернатор Воронежской области России утверждает, что над областью сбиты несколько украинских беспилотников-камикадзе. В телеграм-канале губернатора говорится, что беспилотники были уничтожены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, и что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

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