Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над семью российскими регионами были сбиты 84 украинских беспилотника.

Согласно рапорту министерства, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, еще 21 — над Брянской. Остальные были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской областями и Краснодарским краем. Сколько беспилотников не было сбито, министерство не сообщает.

В Ростовской области украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод — там вспыхнул большой пожар.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что возникший из-за атаки дронов пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали. Пламя тушили около четырех часов.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Его полная мощность составляет 5,6 млн тонн.