В Баку горит известный ресторан
09:55 737
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.
Согласно сообщению, на место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются меры по ликвидации пожара.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане «Неолит» на улице М.Алиева.
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