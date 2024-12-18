В Баку горит известный ресторан

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.

Согласно сообщению, на место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются меры по ликвидации пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане «Неолит» на улице М.Алиева.