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Убить невинного... Убить виновного

В Баку горит известный ресторан

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09:55 737

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.

Согласно сообщению, на место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются меры по ликвидации пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане «Неолит» на улице М.Алиева.

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