USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Российская армия стремительно захватывает населенные пункты Украины

обновлено 12:39
12:39 1702

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в «ДНР», сообщает Минобороны.

*** 10:38

Минобороны России отчиталось об «освобождении» села Трудовое, заявили аналитики DeepState.

Российские военные также продвинулись в Успеновке, Курахово, возле Загризового, Песчаного, Новоеленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения, сообщает украинский мониторинговый канал.

«Прямая линия» Путина
«Прямая линия» Путина
12:53 281
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
11:40 1854
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
11:06 2408
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов видео
10:59 1577
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
10:45 2191
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
10:19 640
Али Асадов в Египте
Али Асадов в Египте фото
09:45 1555
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод добавлено видео; обновлено
10:23 4187
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость наш комментарий
18 декабря 2024, 20:45 4831
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 4042
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 5079

ЭТО ВАЖНО

«Прямая линия» Путина
«Прямая линия» Путина
12:53 281
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
11:40 1854
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
11:06 2408
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов видео
10:59 1577
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
10:45 2191
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
10:19 640
Али Асадов в Египте
Али Асадов в Египте фото
09:45 1555
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод добавлено видео; обновлено
10:23 4187
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость наш комментарий
18 декабря 2024, 20:45 4831
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 4042
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 5079
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться