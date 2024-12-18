Российская армия стремительно захватывает населенные пункты Украины
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Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в «ДНР», сообщает Минобороны.
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Минобороны России отчиталось об «освобождении» села Трудовое, заявили аналитики DeepState.
Российские военные также продвинулись в Успеновке, Курахово, возле Загризового, Песчаного, Новоеленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения, сообщает украинский мониторинговый канал.
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