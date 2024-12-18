Белый дом обвиняет Трампа...

Избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс убеждают республиканцев добиться отклонения двухпартийного соглашения о продлении финансирования правительства, что грозит остановкой его работы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Республиканцам нужно прекратить играть в политические игры с этим двухпартийным соглашением, иначе они навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране», — говорится в заявлении.

По словам Карин Жан-Пьер, отклонение соглашения приведет к остановке помощи фермерам и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий.

В совместном заявлении Трампа и Джея Ди Вэнса, опубликованном в соцсети Truth Social, говорится, что Конгресс должен разработать новое соглашение, которое сохранит помощь, но исключит некоторые расходы, не относящиеся к ней и предложенные демократами.

Двухпартийное соглашение предусматривает продление финансирования правительства до 14 марта 2025 года. Оно, как отмечает Associated Press, уже вызвало множество разногласий среди законодателей и критику республиканцев, отвергавших расходы. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, которого Трамп предложил на пост главы нового департамента эффективности правительства, написал, что «этот законопроект не должен пройти».

Обе палаты Конгресса должны принять соглашение до 21 декабря — в противном случае работа правительства будет остановлена.