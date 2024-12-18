Что обсудили на встрече послов культуры Азербайджана в Риме

18 декабря в Центре культуры Азербайджана в Риме состоялась встреча послов культуры Азербайджана. Мероприятие было организовано Министерством культуры при поддержке посольства страны в Италии и Госкомитета по работе с диаспорой. Собрание началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, которое представил лауреат международных конкурсов, дирижер и композитор Абузар Манафзаде. После этого был показан видеоролик. В своем выступлении посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов выразил радость от встречи с представителями азербайджанского искусства и культуры в Риме. Он также рассказал о деятельности Культурного центра, действующего при посольстве Азербайджана в Италии.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что все участники мероприятия достигли выдающихся успехов в различных областях культуры, вносят вклад в ее продвижение и, независимо от места жительства, остаются носителями азербайджанской национальной идентичности. Министр подчеркнул, что их вклад в популяризацию Азербайджана и его богатой культуры, а также их преданность Родине заслуживают высокой оценки. Керимли подчеркнул особое значение проведения этой встречи накануне Дня солидарности азербайджанцев мира. По его словам, подобные мероприятия укрепляют национальное единство, способствуют продвижению культуры на глобальном уровне и играют важную роль в представлении культурных ценностей Азербайджана международной общественности. Министр отметил, что на протяжении истории культурное наследие Азербайджана находилось под особым вниманием и заботой государства. Оно сохранялось, обогащалось и передавалось будущим поколениям. Министр подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда придавал огромное значение раскрытию потенциала деятелей искусства, поддержке молодых талантов и их обучению за рубежом для повышения профессионального мастерства. По его словам, развитие культуры стало одним из приоритетных направлений государственной политики благодаря усилиям президента Ильхама Алиева, а в стране предпринимаются последовательные и эффективные шаги для сохранения, продвижения и популяризации культурного наследия. Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева внесла значительный вклад в представление национальных культурных ценностей на международной арене. Ее внимание к творческим людям и деятелям искусства, а также поддержка обогащают культурное достояние Азербайджана. Благодаря этой активной поддержке азербайджанская культура распространяется по всему миру, а представители искусства достойно представляют страну на престижных международных сценах.