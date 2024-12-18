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Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»

11:40 1858

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии. Об этом, пишет «Европейская правда», Зеленский сообщил на пресс-конференции после переговоров с европейскими союзниками в Брюсселе.

На данном этапе идут консультации при участии президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал президент Украины. По словам Зеленского, Макрон «контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами». Обсуждение продолжается, сообщил президент Украины, добавив, что есть позитивные сигналы от некоторых лидеров.

Возможный формат миротворческой миссии Зеленский комментировать отказался, пояснив, что это «сенситивный вопрос». «Здесь вопрос деталей, и мы обсуждаем эти детали», — заявил он.

18 декабря источники Reuters сообщили, что европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента, который будет следить за выполнением условий мирного соглашения, если оно будет заключено. По данным собеседников агентства, в Украину могут отправить военных из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. При этом источники Reuters отмечали, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

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