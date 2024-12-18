Госслужба собрала молодежь Билясувара
По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Билясуварского района в Молодежном доме Билясувара состоялось мероприятие для молодежи.
Во встрече, проведенной на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее», приняли участие глава ИВ Билясуварского района Фаиг Гурбатов, участники Второй Карабахской войны, семьи шехидов, чиновники, школьники и другие представители общественности.
Выступивший на мероприятии начальник управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи во время войны. Он подчеркнул, что поддержание высокого уровня физического и психологического состояния будущих солдат является одной из ключевых задач. Исмаилов также проинформировал о мерах, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, мерах по их защите от вредных привычек.
Аналогичные мероприятия были организованы в этом году в ряде районов Азербайджана: планируется их продолжение в будущем.