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Убить невинного... Убить виновного

Госслужба собрала молодежь Билясувара

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11:48 451

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Билясуварского района в Молодежном доме Билясувара состоялось мероприятие для молодежи.

Во встрече, проведенной на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее», приняли участие глава ИВ Билясуварского района Фаиг Гурбатов, участники Второй Карабахской войны, семьи шехидов, чиновники, школьники и другие представители общественности.

Выступивший на мероприятии начальник управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи во время войны. Он подчеркнул, что поддержание высокого уровня физического и психологического состояния будущих солдат является одной из ключевых задач. Исмаилов также проинформировал о мерах, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, мерах по их защите от вредных привычек.

Аналогичные мероприятия были организованы в этом году в ряде районов Азербайджана: планируется их продолжение в будущем.

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