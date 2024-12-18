Горит крупнейший стадион Сирии
11:51 1256
В сирийском городе Алеппо произошел пожар на крупнейшем стадионе страны «Международном стадионе Алеппо», сообщает издание Al-Masry Al-Youm.
«Международный стадион Алеппо» вмещает 75 тыс. зрителей. По информации источника, причиной возгорания был поджог, совершенный неизвестными. Официально причины пожара не сообщаются. Отмечается, что в социальных сетях сообщили, что огонь был потушен.
December 19, 2024
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