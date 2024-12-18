Судан отказал россиянам

Строительство базы в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны даже заключили соглашение, но оно так и не было ратифицировано из-за гражданской войны в Судане.

Теперь россияне, как пишут журналисты со ссылкой на данные суданской разведки, решили устроить «бартер», предложив Судану ЗРК С-400 ради соглашения, но предложение все равно отвергли из-за опасений негативной реакции США и других западных стран.

Аналогичные переговоры из-за потери позиций в Ливане и Сирии ведет и Иран, тоже предлагая Судану взамен военную поддержку.