Судан отказал россиянам
Судан отказался размещать у себя российскую военно-морскую базу из-за угрозы санкций, пишут российские СМИ.
Строительство базы в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны даже заключили соглашение, но оно так и не было ратифицировано из-за гражданской войны в Судане.
Теперь россияне, как пишут журналисты со ссылкой на данные суданской разведки, решили устроить «бартер», предложив Судану ЗРК С-400 ради соглашения, но предложение все равно отвергли из-за опасений негативной реакции США и других западных стран.
Аналогичные переговоры из-за потери позиций в Ливане и Сирии ведет и Иран, тоже предлагая Судану взамен военную поддержку.