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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

Судан отказал россиянам

11:57 1110

Судан отказался размещать у себя российскую военно-морскую базу из-за угрозы санкций, пишут российские СМИ.

Строительство базы в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны даже заключили соглашение, но оно так и не было ратифицировано из-за гражданской войны в Судане.

Теперь россияне, как пишут журналисты со ссылкой на данные суданской разведки, решили устроить «бартер», предложив Судану ЗРК С-400 ради соглашения, но предложение все равно отвергли из-за опасений негативной реакции США и других западных стран.

Аналогичные переговоры из-за потери позиций в Ливане и Сирии ведет и Иран, тоже предлагая Судану взамен военную поддержку.

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