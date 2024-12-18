Пашинян о преобразовании армянской армии

Армия Армении должна быть преобразована не только структурно, но и функционально, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Армия должна вписываться в рамки нашего политического и стратегического восприятия, принимая во внимание региональную ситуацию и логику мирной повестки дня. Мы четко указали, что основной миссией армии Армении является защита международно признанной территориальной целостности нашей страны, а также решение связанных с этим проблем безопасности», – подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что правительство готово продолжить обсуждения ситуации в области безопасности на основе стратегических изменений и всесторонней оценки региональной ситуации.