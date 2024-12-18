Сотни российских армян попали в черный список

Власти Армении могут запретить въезд в страну главе Союза армян России Ара Абрамяну, передает газета «Паст».

Издание утверждает, что посол Армении в России Гурген Арсенян передал в МИД черный список, в который включено около 550 имен, в частности, журналисты, деятели культуры, политологи, члены Союза армян России и другие.

Несколько дней назад въезд в Армению был запрещен политологу Андранику Миграняну, что в России расценили как недружественный шаг. По предварительным данным, он прилетел в Ереван, чтобы посетить могилы родителей, однако в аэропорту «Звартноц» его «развернули».

Издание предполагает, что власти таким образом создают соответствующий информационный фон, подготавливая общественное мнение к дальнейшим мерам.