Российский университет транспорта объявляет образовательную стипендиальную программу для граждан Азербайджана

Согласно сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Российской Федерации объявляется конкурс по различным уровням образования на 2025-2026 учебный год.

Студенты, успешно прошедшие конкурс, могут воспользоваться образовательной стипендиальной программой Российского университета транспорта (МИИТ). Стипендиальная программа направлена на подготовку молодых национальных кадров в сфере транспорта в Азербайджане.

Образовательные степени университета включают бакалавриат, специалитет, магистратуру. Также имеется подготовительный факультет русского языка. Форма обучения – очная. Преподавание ведется на русском языке.

Обеспечение:

• Полная оплата стоимости обучения

• Ежемесячная стипендия

• Бесплатные годичные подготовительные курсы русского языка для студентов, не владеющих языком.

Кто может принять участие в конкурсе:

• Выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и университетов (или студенты и учащиеся, которые закончат обучение в этом году)

Отборочные туры:

• Онлайн-тест по математике

• Офлайн-интервью (на азербайджанском и русском языках)

Дата приема заявок: 18.12.2024 – 05.01.2025

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

От успешно сдавших тесты и поступивших в вуз потребуются следующие документы:

• Скан-копия паспорта и скан-копия нотариально заверенного перевода паспорта на русский язык

• Скан-копии документов об образовании (аттестат о среднем образовании, дипломы) и скан-копии их нотариально заверенных переводов

• Сканированная копия медицинской справки

• Скан-копия сертификата об отсутствии ВИЧ

• Заявление-анкета

Отметим, что Российский университет транспорта – это не только ведущий национальный транспортный вуз Российской Федерации, но и крупнейший индустриальный университет. Этот вуз служит базовой площадкой кадрового и научного обеспечения развития транспортной индустрии.

По возвращении в Азербайджан студентам, успешно завершившим обучение, будет предоставлен приоритет при трудоустройстве в учреждениях, осуществляющих деятельность в транспортной сфере.