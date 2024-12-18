USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Российский университет транспорта объявляет образовательную стипендиальную программу для граждан Азербайджана

12:18 487

Согласно сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Российской Федерации объявляется конкурс по различным уровням образования на 2025-2026 учебный год.

Студенты, успешно прошедшие конкурс, могут воспользоваться образовательной стипендиальной программой Российского университета транспорта (МИИТ). Стипендиальная программа направлена на подготовку молодых национальных кадров в сфере транспорта в Азербайджане.

Образовательные степени университета включают бакалавриат, специалитет, магистратуру. Также имеется подготовительный факультет русского языка. Форма обучения – очная. Преподавание ведется на русском языке.

Обеспечение:

• Полная оплата стоимости обучения

• Ежемесячная стипендия

• Бесплатные годичные подготовительные курсы русского языка для студентов, не владеющих языком.

Кто может принять участие в конкурсе:

• Выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и университетов (или студенты и учащиеся, которые закончат обучение в этом году)

Отборочные туры:

• Онлайн-тест по математике

• Офлайн-интервью (на азербайджанском и русском языках)

Дата приема заявок: 18.12.2024 – 05.01.2025

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

От успешно сдавших тесты и поступивших в вуз потребуются следующие документы:

• Скан-копия паспорта и скан-копия нотариально заверенного перевода паспорта на русский язык

• Скан-копии документов об образовании (аттестат о среднем образовании, дипломы) и скан-копии их нотариально заверенных переводов

• Сканированная копия медицинской справки

• Скан-копия сертификата об отсутствии ВИЧ

• Заявление-анкета

Отметим, что Российский университет транспорта – это не только ведущий национальный транспортный вуз Российской Федерации, но и крупнейший индустриальный университет. Этот вуз служит базовой площадкой кадрового и научного обеспечения развития транспортной индустрии.

По возвращении в Азербайджан студентам, успешно завершившим обучение, будет предоставлен приоритет при трудоустройстве в учреждениях, осуществляющих деятельность в транспортной сфере.

«Прямая линия» Путина
«Прямая линия» Путина
12:53 306
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
11:40 1869
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
11:06 2418
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов видео
10:59 1582
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
10:45 2205
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
10:19 640
Али Асадов в Египте
Али Асадов в Египте фото
09:45 1558
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод добавлено видео; обновлено
10:23 4193
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость наш комментарий
18 декабря 2024, 20:45 4834
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 4044
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 5083

ЭТО ВАЖНО

«Прямая линия» Путина
«Прямая линия» Путина
12:53 306
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
Миротворцы в Украине: Зеленский заявил о «позитивных сигналах»
11:40 1869
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
Турция заговорила о выводе войск из Сирии
11:06 2418
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ разгромил стратегические объекты хуситов видео
10:59 1582
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
Новый лидер Сирии за образование женщин: «Мы не Афганистан»
10:45 2205
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
В Минздраве подвели итоги года: отметили и нерешенные проблемы
10:19 640
Али Асадов в Египте
Али Асадов в Египте фото
09:45 1558
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод
Российские регионы атаковали беспилотники: горел крупнейший нефтезавод добавлено видео; обновлено
10:23 4193
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость
Что для России и Асада крах – то для Пекина радость наш комментарий
18 декабря 2024, 20:45 4834
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 4044
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 5083
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться