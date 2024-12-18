Печь едва не привела к трагедии в азербайджанской школе

Учащиеся средней школы №1 села Ашагы Гушчу Товузского района отравились дымом. По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

Благодаря заранее принятым в школе мерам пожарной безопасности удалось предотвратить распространение инцидента, учащиеся и преподаватели были эвакуированы в безопасное место.

На место происшествия прибыли сотрудники управления образования Товузского района. 20 школьников отравились дымом и обратились за медицинской помощью. В настоящее время профильное ведомство выясняет причины инцидента.