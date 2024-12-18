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Британский истребитель приземлился в Анкаре

12:27 782

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании приземлился на авиабазе Мюртед в Анкаре. Об этом информирует Anadolu.

В заявлении Министерства национальной обороны говорится: «Два самолета Eurofighter Typhoon, принадлежащие Соединенному Королевству, которые участвовали в учениях в Катаре, на обратном пути приземлились на нашей авиабазе Мюртед в Анкаре…»

Военные самолеты Eurofighter Typhoon производятся совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией. Ранее Анкара проявила интерес к закупке истребителей, однако этот процесс был затруднен из-за возражений Берлина, поскольку для продажи требуется одобрение всех стран-производителей.

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