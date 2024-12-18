Операция турецкой разведки в Сирии

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе точечной операции, проведенной в сирийском регионе Камышлы, нейтрализовала одну из женщин - главарей женского крыла террористической организации РКК – PAJK Яйлу Кызылкая под кодовым именем Несрин Амед.

Согласно сообщению Anadolu, полученному из источников в органах безопасности, Кызылкая, вступившая в ряды террористической РКК в возрасте 14 лет, была включена в список целей из-за совершенных ею терактов в Турции, Ираке и Сирии.

Турецкие спецслужбы на протяжении длительного времени отслеживали передвижения Кызылкая.