В России погибли и ранены сотни военных Северной Кореи

Депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области убиты 100 солдат Северной Кореи, еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, ранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на законодателя, который обнародовал эти данные после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте.

Южнокорейский депутат отметил, что большие потери связаны с отсутствием опыта войск КНДР в «войне беспилотников» и незнанием открытой местности, где они участвуют в боевых действиях.

В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.

Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.