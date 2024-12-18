«Прямая линия» Путина

В Гостином дворе в Москве начинается 21-я «прямая линия» Владимира Путина. В этом году, как и в прошлом, она совмещена с итоговой пресс-конференцией.

Модерировать прямую линию будут «военкор» Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова.

С 8 декабря россияне отправили свыше двух миллионов вопросов президенту РФ. В этот раз власти впервые использовали для обработки обращений технологию искусственного интеллекта. Согласно опросу «Левада-центра», самый популярный вопрос, который хотят задать граждане Путину, – когда закончится война в Украине (22% опрошенных). Также в тройке самых частых вопросы об уровне жизни, повышении выплат (10%) и о росте цен (7%).