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Убить невинного... Убить виновного

«Прямая линия» Путина

12:53 319

В Гостином дворе в Москве начинается 21-я «прямая линия» Владимира Путина. В этом году, как и в прошлом, она совмещена с итоговой пресс-конференцией.

Модерировать прямую линию будут «военкор» Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова.

С 8 декабря россияне отправили свыше двух миллионов вопросов президенту РФ. В этот раз власти впервые использовали для обработки обращений технологию искусственного интеллекта. Согласно опросу «Левада-центра», самый популярный вопрос, который хотят задать граждане Путину, – когда закончится война в Украине (22% опрошенных). Также в тройке самых частых вопросы об уровне жизни, повышении выплат (10%) и о росте цен (7%).

«Прямая линия» Путина
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«Прямая линия» Путина
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