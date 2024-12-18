Kapital Bank перенес штаб-квартиру и увеличил активы до 10 миллиардов

Kapital Bank, один из ведущих системообразующих банков страны, в 2024 году увеличил свои активы на 15% и достиг отметки в 10,1 миллиарда манатов. Финансовые показатели года еще не окончательны и будут оглашены общественности в начале следующего года. Однако по итогам 10 месяцев чистая прибыль прогнозируется на уровне более 240 миллионов манатов.

Эти данные были озвучены руководством Kapital Bank 19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 11 месяцев года и планам на 2025 год.

Председатель совета директоров и генеральный директор банка Фарид Гусейнов сообщил, что Kapital Bank выплатил своим акционерам прибыль в размере 176 миллионов манатов по результатам 2023 года. Несмотря на такие значительные выплаты, банк продолжил улучшать свои финансовые показатели и увеличивать активы.

"Мы придерживаемся политики диверсификации активов, уделяя особое внимание кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса", — отметил главный финансовый директор банка Эмин Мамедов, объясняя стратегию управления активами.

Kapital Bank стал первым банком в Азербайджане, внедрившим цифровой банкинг, и, естественно, на пресс-конференции этому было уделено много внимания. Количество пользователей популярного мобильного приложения банка Birbank растет и, как следствие, показатели цифровых банковских услуг также увеличиваются год от года.

"Как вам известно, в 2021 году, внедрив возможность полностью онлайн-заказа кредитов и карт, мы сделали Birbank первым цифровым банком страны. Наши клиенты позитивно восприняли это новшество. На сегодняшний день Birbank с более чем 3 миллионами активных пользователей в месяц стал таким же мощным брендом, как и Kapital Bank. Наши планы на будущее связаны с дальнейшей цифровизацией, внедрением современных технологий и искусственного интеллекта. С первого квартала 2025 года мы начинаем трансформацию бренда Kapital Bank в бренд Birbank", — заявил Фарид Гусейнов.

Он подчеркнул, что это не означает полного исчезновения Kapital Bank. Банк как финансовый институт и корпоративный бренд продолжит свою деятельность.

"Все наши продукты и услуги будут предлагаться клиентам под брендом Birbank. Мы, как и наши клиенты, станем частью Birbank. Если вы спрашиваете, изменится ли что-то для клиентов, то ответ — да, изменения будут заметны. Birbank будет более молодым, динамичным, оперативным, цифровым и инновационным брендом. Все это отразится в улучшении клиентского опыта. Наши клиенты смогут получать все продукты и услуги через сайт и приложение Birbank. Кроме того, филиалы Kapital Bank также будут трансформированы в филиалы Birbank, и этот процесс займет около двух лет", — отметил Ф.Гусейнов.