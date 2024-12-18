Kapital Bank перенес штаб-квартиру и увеличил активы до 10 миллиардов
Kapital Bank, один из ведущих системообразующих банков страны, в 2024 году увеличил свои активы на 15% и достиг отметки в 10,1 миллиарда манатов. Финансовые показатели года еще не окончательны и будут оглашены общественности в начале следующего года. Однако по итогам 10 месяцев чистая прибыль прогнозируется на уровне более 240 миллионов манатов.
Эти данные были озвучены руководством Kapital Bank 19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 11 месяцев года и планам на 2025 год.
Председатель совета директоров и генеральный директор банка Фарид Гусейнов сообщил, что Kapital Bank выплатил своим акционерам прибыль в размере 176 миллионов манатов по результатам 2023 года. Несмотря на такие значительные выплаты, банк продолжил улучшать свои финансовые показатели и увеличивать активы.
"Мы придерживаемся политики диверсификации активов, уделяя особое внимание кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса", — отметил главный финансовый директор банка Эмин Мамедов, объясняя стратегию управления активами.
Kapital Bank стал первым банком в Азербайджане, внедрившим цифровой банкинг, и, естественно, на пресс-конференции этому было уделено много внимания. Количество пользователей популярного мобильного приложения банка Birbank растет и, как следствие, показатели цифровых банковских услуг также увеличиваются год от года.
"Как вам известно, в 2021 году, внедрив возможность полностью онлайн-заказа кредитов и карт, мы сделали Birbank первым цифровым банком страны. Наши клиенты позитивно восприняли это новшество. На сегодняшний день Birbank с более чем 3 миллионами активных пользователей в месяц стал таким же мощным брендом, как и Kapital Bank. Наши планы на будущее связаны с дальнейшей цифровизацией, внедрением современных технологий и искусственного интеллекта. С первого квартала 2025 года мы начинаем трансформацию бренда Kapital Bank в бренд Birbank", — заявил Фарид Гусейнов.
Он подчеркнул, что это не означает полного исчезновения Kapital Bank. Банк как финансовый институт и корпоративный бренд продолжит свою деятельность.
"Все наши продукты и услуги будут предлагаться клиентам под брендом Birbank. Мы, как и наши клиенты, станем частью Birbank. Если вы спрашиваете, изменится ли что-то для клиентов, то ответ — да, изменения будут заметны. Birbank будет более молодым, динамичным, оперативным, цифровым и инновационным брендом. Все это отразится в улучшении клиентского опыта. Наши клиенты смогут получать все продукты и услуги через сайт и приложение Birbank. Кроме того, филиалы Kapital Bank также будут трансформированы в филиалы Birbank, и этот процесс займет около двух лет", — отметил Ф.Гусейнов.
По его словам, число пользователей общественного транспорта, оплачивающих проезд через Birbank, достигло 550 тысяч человек.
"В мае этого года мы интегрировали платежи по BakıKart в приложение Birbank. С того момента нашими клиентами было оформлено около 4,5 миллиона билетов. Эти цифры подтверждают, что наши клиенты ожидают именно таких решений и активно осваивают нововведения", — добавил он.
Несмотря на развитие цифрового банкинга, Kapital Bank продолжает увеличивать число сотрудников, что связано в основном с открытием новых филиалов. На пресс-конференции было сообщено, что в следующем году банк откроет несколько новых отделений, включая филиал в городе Шуша, который станет четвертым на освобожденных территориях.
Kapital Bank является одним из крупнейших банков, работающих с микро, малыми и средними предпринимателями в Азербайджане. Банк также активно кредитует проекты, направленные на восстановление территорий, освобожденных от оккупации.
На сегодняшний день банк выделил 200 миллионов манатов на восстановление этих территорий.
"Участие в государственных и социальных проектах имеет важное значение для Kapital Bank. В первую очередь, стоит отметить проект Великого возвращения. Мы продолжаем поддерживать финансирование восстановления освобожденных территорий. В рамках этого проекта ведутся работы по восстановлению сельских населенных пунктов, строительству жилых и нежилых зданий, а также развитию инфраструктуры в таких городах, как Шуша, Ходжалы, Джебраил, Кельбаджар, Лачин, Агдам и Губадлы. На эти работы уже выделено 200 миллионов манатов", — заявил он.
Также было объявлено, что Kapital Bank переехал в новую штаб-квартиру, которая теперь располагается в бизнес-центре Port Baku Towers 2.
"Для нас одним из главных приоритетов является создание комфортных условий для наших сотрудников. Мы инвестировали значительные средства в улучшение рабочих условий и реконструкцию офиса. Kapital Bank во второй раз в этом году получил сертификат "Отличное место для работы", что подтверждает высокие стандарты в плане удовлетворенности сотрудников и условий труда. Хочу отметить, что мы не покупали новую штаб-квартиру, а арендовали ее. Это привело к увеличению административных расходов, но банк не считает целесообразным вкладывать средства в недвижимость и использовать ее как собственность", — резюмировал Ф.Гусейнов.