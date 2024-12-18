Около 4 тысяч трудоустроенных в Карабахе и Восточном Зангезуре
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроило около 4 тысяч человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории. Об этом сообщили в Минтруда.
Согласно сообщению, для жителей освобожденных территорий организованы курсы профессиональной подготовки, к ним уже привлечены 125 человек.
В рамках программы самозанятости для 145 граждан созданы малые хозяйства.
Кроме того, на освобожденных территориях периодически проводятся ярмарки труда. В текущем году было организовано шесть таких ярмарок.