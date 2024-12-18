USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана

13:58 445

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Адыльбеку Касымалиеву поздравительное письмо по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

«В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, построенных на общих исторических корнях и духовных ценностях. Выражена уверенность в том, что азербайджано-кыргызское стратегическое партнерство будет эффективно развиваться по восходящей линии, обогащаться новым содержанием и совместными проектами. В то же время была подчеркнута готовность к активному сотрудничеству для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах во имя благополучия братских народов двух стран», - говорится в сообщении Кабмина.

Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 1341
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8311
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
15:03 591
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 2081
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 1785
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 1312
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности фото; видео
14:23 921
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий; все еще актуально
00:33 7513
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2024, 23:41 9754
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
13:58 446
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция; все еще актуально
18 декабря 2024, 22:56 4864

ЭТО ВАЖНО

Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 1341
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8311
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
15:03 591
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 2081
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 1785
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 1312
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности фото; видео
14:23 921
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий; все еще актуально
00:33 7513
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2024, 23:41 9754
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
13:58 446
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция; все еще актуально
18 декабря 2024, 22:56 4864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться