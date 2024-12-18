Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Адыльбеку Касымалиеву поздравительное письмо по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

«В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, построенных на общих исторических корнях и духовных ценностях. Выражена уверенность в том, что азербайджано-кыргызское стратегическое партнерство будет эффективно развиваться по восходящей линии, обогащаться новым содержанием и совместными проектами. В то же время была подчеркнута готовность к активному сотрудничеству для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах во имя благополучия братских народов двух стран», - говорится в сообщении Кабмина.