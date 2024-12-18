USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности

фото; видео
14:23 921

Компания McDonaldAzərbaycan предприняла очередной важный шаг в сфере локализации производства используемых в ее ресторанах продуктов, перейдя на говядину, производимую в Азербайджане.

Полный переход на халяль-сертифицированную говядину запланирован на первую половину 2025 года.

Новый специализированный производственный комплекс, построенный на территории завода компании AzProtein Food’s Group, был спроектирован исключительно с учетом требований McDonald’s и позволяет компании полностью обеспечить свои рестораны халяль-сертифицированной говядиной мирового класса.

Производственные мощности предприятия удовлетворяют годовой спрос McDonald’s Azərbaycan в размере примерно 1 миллиона килограммов говядины и создают возможности для дальнейшего роста и развития.

В торжественном открытии производственного комплекса приняли участие владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди, председатель Наблюдательного совета компании Фарид Ализаде, генеральный директор McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, вице-президент корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ароша Виджемуни и глава Наблюдательного совета компании AzProtein Food’s Group Назим Сафаров.

Выступая на мероприятии, владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди подчеркнул стратегическую важность локализации в Азербайджане для McDonald’s: «Локализация - краеугольный камень нашей долгосрочной стратегии. Мы считаем, что работа с местными производителями – это не только положительный вклад в развитие нашей компании, но и значительный шаг для укрепления ненефтяной экономики Азербайджана. Это, прежде всего, инвестиции в будущее страны. Локализация производства говядины – яркий пример того, как мы взаимодействуем с местными производителями для обеспечения устойчивого роста и обоюдного успеха».

Глава Наблюдательного совета компании AzProtein Food’s Group Назим Сафаров отметил: «Сегодняшний день знаменует собой важную веху для нашей компании и всей отрасли. Мы гордимся тем, что AzProtein стал ключевой частью этого проекта, объединяющего в себе международные стандарты и местные инициативы. Наша цель – обеспечить неизменно высокое качество продукции и внести вклад в развитие нашего партнерства».

Руководитель цепочки поставок корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ала Мохаммад отметил: «Переход на халяль-сертифицированные котлеты из говядины местного производства открывает новые возможности для азербайджанского рынка. Это позволит компании удовлетворить нужды местных потребителей, укрепить свои позиции на рынке и способствовать расширению и росту бизнеса».

Стоит отметить, что производственные процессы полностью соответствуют мировым стандартам McDonald’s. На всех этапах – от проектирования и строительства до запуска – соблюдались строгие требования компании.

В производственном комплексе и скотобойне проводятся регулярные аудиты, включая проверки систем управления качеством (SQMS), социальной ответственности (SWA), надлежащей производственной практики (GMP) и других ключевых стандартов. Продукция сертифицирована по стандарту халяль и соответствует требованиям Европейского центра качества McDonald’s в Германии.

На территории завода компании AzProtein Food’s Group работают более 120 человек, включая специалистов по контролю качества, линейных операторов и техников.

Проект также имеет региональное значение. В будущем планируется экспортировать продукцию в соседние страны, что создаст новые возможности для местной экономики.

Этот шаг отражает долгосрочную стратегию McDonald’s Azərbaycan по поддержке ненефтяного сектора и развитию местных цепочек поставок. Компания продолжает активно сотрудничать с местными производителями, увеличивая долю продуктов местного производства в своей сети ресторанов.

Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 1343
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8312
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
15:03 591
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 2082
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 1787
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 1313
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности фото; видео
14:23 922
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий; все еще актуально
00:33 7513
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2024, 23:41 9754
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
13:58 446
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция; все еще актуально
18 декабря 2024, 22:56 4864

ЭТО ВАЖНО

Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 1343
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8312
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
15:03 591
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 2082
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 1787
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 1313
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности фото; видео
14:23 922
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий; все еще актуально
00:33 7513
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2024, 23:41 9754
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
Али Асадов поздравляет нового премьера Кыргызстана
13:58 446
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция; все еще актуально
18 декабря 2024, 22:56 4864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться