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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией

новость дополнена
14:30 2085

Необоснованные претензии США к Азербайджану являются наглядным примером двойных стандартов. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посольства США в Азербайджане в соцсети X.

«Давайте не будем забывать, что настоящая низость - это представление лжи как «правды» институтами Соединенных Штатов, которые преподносятся как «известные, честные и беспристрастные, а также использование прав человека в качестве оправдания в чисто геополитических целях.

Необоснованные претензии к Азербайджану со стороны США, которые позиционируют себя защитниками прав человека на международном уровне, при этом игнорируя многие права человека, являются наглядным примером двойных стандартов. Критика может быть столь же эффективной, как и давление, когда намерение критика чистое, а его мораль высока. Извлечение уроков из ошибок прошлого является ключевым условием для будущих успешных шагов», - сказал Гаджизаде.

Он также прокомментировал заявления посла Франции в Баку Анн Буайон, отметив, что сокрытие неудач правительства является одним из показателей безуспешного государства.

«Госпожа посол Анн Буайон, сокрытие неудач правительства является одним из показателей безуспешного государства. Измерение успехов внешней политики Франции по количеству обращений на получение визы, похоже, является новым методом. Но опять же, тот факт, что эта стратегия не отражает верных фактов, свидетельствует о неверном анализе и неправильной внешней политике. Госпоже послу хорошо известно, что посольство Франции в Баку выдает визы не только для поездки во Францию.

Несмотря на предвзятую политику Франции в отношении нашей страны и предупреждение о поездках, выпущенное в сентябре этого года, количество обращений французских граждан в связи с поездками в Азербайджан увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (536 человек - в сентябре 2023 года, 467 человек - в октябре 2024 года, 562 человека - в сентябре 2024 года и 605 человек - в октябре)», - сказал Гаджизаде.

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