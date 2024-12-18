Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции

В ситуации кризиса Ливан осознал, что необходимо доверять Турции, заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Он сказал, что его страна переживает тяжелый кризис, однако отметил и положительные моменты: «Но мы узнали одно: сначала мы должны доверять Аллаху, а затем друзьям Ливана, особенно Турции».

Микати выразил благодарность Турции «за чувства, которые она испытывает к Ливану и его народу». Он подчеркнул, что Анкара «поддерживала ливанцев всегда».