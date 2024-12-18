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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции

14:28 1315

В ситуации кризиса Ливан осознал, что необходимо доверять Турции, заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Он сказал, что его страна переживает тяжелый кризис, однако отметил и положительные моменты: «Но мы узнали одно: сначала мы должны доверять Аллаху, а затем друзьям Ливана, особенно Турции».

Микати выразил благодарность Турции «за чувства, которые она испытывает к Ливану и его народу». Он подчеркнул, что Анкара «поддерживала ливанцев всегда».

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