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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Путин резко ответил на вопрос журналиста

обновлено 14:49
14:49 1797

Президент России Владимир Путин резко ответил на вопрос, заданный американским журналистом на пресс-конференции.

«Вы не смогли достигнуть цели «СВО». Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?» — спросил у Путина журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.

Путин ответил: «Вам и тем, кто платит вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года. Мы стали намного более независимы, мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность своих вооруженных сил, она сейчас самая высокая в мире».

Также Путин заявил, что не разговаривал с Дональдом Трампом более 4 лет, но готов к беседе с американским лидером.

Путин также заявил, что к власти в Сирии «пришли не террористы»: «Мы поддерживаем отношения политическими силами в Сирии, они заинтересованы в том, чтобы наши военные базы остались, однако мы думаем над этим».

По его словам, Москва предложила «использовать базы в Хамеймим и Тартусе под гуманитарные нужды».

*** 14:42

Россия «в целом достигла своих целей в Сирии», заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия достигла своей цели в Сирии - не допустила создания исламского халифата», - сказал он, добавив, что «не считает происходящее в Сирии поражением России»: «мы пришли, чтобы там не возник террористический анклав».

«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы. Сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам», - отметил российский президент.

Путин также заявил, что не виделся пока с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но «планирует поговорить с ним»: «Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».

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