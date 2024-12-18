Путин резко ответил на вопрос журналиста

Президент России Владимир Путин резко ответил на вопрос, заданный американским журналистом на пресс-конференции.

«Вы не смогли достигнуть цели «СВО». Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?» — спросил у Путина журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.

Путин ответил: «Вам и тем, кто платит вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года. Мы стали намного более независимы, мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность своих вооруженных сил, она сейчас самая высокая в мире».

Также Путин заявил, что не разговаривал с Дональдом Трампом более 4 лет, но готов к беседе с американским лидером.

Путин также заявил, что к власти в Сирии «пришли не террористы»: «Мы поддерживаем отношения политическими силами в Сирии, они заинтересованы в том, чтобы наши военные базы остались, однако мы думаем над этим».

По его словам, Москва предложила «использовать базы в Хамеймим и Тартусе под гуманитарные нужды».