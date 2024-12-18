Путин резко ответил на вопрос журналиста
Президент России Владимир Путин резко ответил на вопрос, заданный американским журналистом на пресс-конференции.
«Вы не смогли достигнуть цели «СВО». Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?» — спросил у Путина журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.
Путин ответил: «Вам и тем, кто платит вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года. Мы стали намного более независимы, мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность своих вооруженных сил, она сейчас самая высокая в мире».
Также Путин заявил, что не разговаривал с Дональдом Трампом более 4 лет, но готов к беседе с американским лидером.
Путин также заявил, что к власти в Сирии «пришли не террористы»: «Мы поддерживаем отношения политическими силами в Сирии, они заинтересованы в том, чтобы наши военные базы остались, однако мы думаем над этим».
По его словам, Москва предложила «использовать базы в Хамеймим и Тартусе под гуманитарные нужды».
*** 14:42
Россия «в целом достигла своих целей в Сирии», заявил российский президент Владимир Путин.
«Россия достигла своей цели в Сирии - не допустила создания исламского халифата», - сказал он, добавив, что «не считает происходящее в Сирии поражением России»: «мы пришли, чтобы там не возник террористический анклав».
«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы. Сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам», - отметил российский президент.
Путин также заявил, что не виделся пока с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но «планирует поговорить с ним»: «Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».