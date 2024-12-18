Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать

Известный спортсмен, чемпион мира и предприниматель Алекпер Габибов пожаловался на незаконное выселение из арендованного объекта. Предприниматель утверждает, что вложил около 2,5 миллиона манатов в ремонт, восстановление, монтаж и укрепление объекта площадью более 1000 квадратных метров, который долгое время оставался неиспользуемым. Теперь же владелец объекта без всякой причины требует, чтобы он немедленно покинул здание. Габибов заявил, что столкнулся с огромными материальными убытками. Алекпер Габибов - внук Ибрагима Зейналова, азербайджанского скульптора, народного художника Азербайджанской ССР (1988), лауреата Государственных премий СССР (1972) и Азербайджанской ССР (1976), обладателя персональной стипендии президента Азербайджана (5 июля 2003). В своем обращении в редакцию haqqin.az Габибов рассказал, что многие годы занимается бизнесом. И сообщил, что с 2017 года арендует объект, где расположен ресторан Haven.

«Фактическим владельцем является бывший начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Ильгар Мамедов, однако официально объект оформлен на его дядю Махмуда Керимова. Мы договорились об аренде с ежемесячной платой в размере 11 тысяч манатов. После этого я начал капитальный ремонт здания», — отметил предприниматель. Здание, в котором расположен ресторан, было построено в 1896 году. Из-за длительного отсутствия ремонта оно пришло в непригодное для использования состояние. По словам заявителя, однажды в здании даже произошел пожар. Ремонтно-восстановительные работы заняли 1 год и 2 месяца. На приведение объекта площадью более 1000 квадратных метров в нынешнее состояние было потрачено около 2,5 миллиона манатов. «Помимо ремонтно-восстановительных работ, на объекте была проведена работа по созданию уникального дизайна интерьера, приобретено оборудование, техника и мебельные гарнитуры по специальному заказу. До завершения ремонта мы еще не заключили официального договора аренды. Я просто доверял Ильгару Мамедову, между нами была устная договоренность», — заявил предприниматель.

По словам предпринимателя, договор аренды между сторонами был заключен в 2018 году. «Изначально договор был подписан сроком на один год с условием ежегодного продления. Арендная плата в 2021 году была увеличена до 15 тысяч манатов, а в 2024 году — до 18 тысяч манатов. При этом, несмотря на то что я еще не получил никакой прибыли от вложенных инвестиций, я заплатил владельцу более миллиона манатов аренды», — заявил Габибов. Предприниматель отметил, что, несмотря на отсутствие задержек в оплате аренды, владелец объекта неожиданно потребовал освободить помещение. «Ильгар сказал: «Освободи помещение, забирай что у тебя есть и уходи. У нас другие планы на это место». Я продал другой свой бизнес, взял кредит и вложил все силы в развитие этого ресторана. Я просил компенсировать хотя бы часть затрат, которые я понес на создание ресторана, но и это было отклонено. В ресторане работают более 40 сотрудников, которые кормят свои семьи. Закрытие ресторана станет ударом не только для меня, но и для них», — сказал Габибов. По словам предпринимателя, после того как он отказался выполнить требование арендодателя, на него начали оказывать давление. Он обратился в Бакинский коммерческий суд с требованием о продлении договора аренды. «В договоре аренды указано, что расторгнуть его можно только по обоюдному согласию сторон. Однако они хотят расторгнуть договор в одностороннем порядке без моего согласия, что абсолютно незаконно. Поэтому я обратился в суд. Также я подал заявление о применении временных обеспечительных мер, и моя просьба была удовлетворена», — сообщил предприниматель.

Он добавил, что согласно решению суда, до вынесения окончательного вердикта по существу дела арендодатель не имеет права выселить его из объекта. Однако другая сторона обратилась в Бакинский апелляционный суд, и суд высшей инстанции отменил решение Бакинского коммерческого суда. Кроме того, заявление другой стороны о запрете деятельности ресторана Haven было удовлетворено. «Бакинский апелляционный суд фактически запретил мне заниматься законной деятельностью. Это, по сути, решает исход дела. Данное решение абсолютно незаконно, так как в настоящее время дело рассматривается по существу в суде первой инстанции. В таких условиях апелляционный суд не имеет права принимать подобные решения. Это противоречит процессуальному законодательству и судебной практике. Более того, это создает прецедент для принятия аналогично незаконных и несправедливых решений в других подобных делах», — заявил предприниматель. Он утверждает, что ответчик незаконно вмешивается в судебное разбирательство: «У Ильгара Мамедова достаточно обширные связи для незаконного влияния на ход дела. По имеющейся у меня информации, судья Эльнур Гасанов, входящий в состав суда, рассматривающего дело, находится в тесных отношениях с Ильгаром Мамедовым. Хотя официально дело рассматривалось под председательством судьи Тараны Мамедовой, ход событий показывает, что фактически процессом руководил Эльнур Гасанов».

Габибов требует принять меры в отношении судьи Гасанова: «Я обратился к президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, председателю Судебно-правового совета Инаму Керимову, председателю Бакинского апелляционного суда Мубаризу Акперову с просьбой принять объективное и справедливое решение по этому вопросу. Я прошу привлечь судью Эльнура Гасанова к дисциплинарной ответственности. Необходимо проверить законность и обоснованность вынесенного им решения, так как я считаю, что по делу было принято абсолютно незаконное и несправедливое решение. Как предприниматель я хочу, чтобы мои права были восстановлены и этот произвол был прекращен». Отметим, что Габибов является чемпионом мира 2009 года, завоевавшим золотую медаль в панкратионе агон. В настоящее время он занимается профессиональным боксом.