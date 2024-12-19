Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли
Рынок «Кешля», расположенный в Наримановском районе Баку, в скором времени будет снесен. Предпринимателям, работающим на рынке, предоставлено время до 1 января для вывоза товаров. Сообщается, что объект будет снесен из-за строительства новой дороги, которая пройдет через нынешнюю территорию рынка.
Продавцы рассказывают, что о готовящейся ликвидации рынка их заранее никто не предупредил. Поскольку все произошло накануне праздников, многие взяли кредиты или потратили заработанные деньги на закупку новых товаров. Они также отмечают, что срок для переезда слишком короткий: за несколько дней невозможно продать товары по их реальной стоимости или найти место на других рынках.
Один из продавцов, работающий на рынке уже около 20 лет, рассказал, что сотни семей зависят от доходов, получаемых здесь. Он, как и многие из его коллег, вложил свои деньги в закупку новых товаров: «Я купил целую тонну фруктов и овощей. Хранить их дома не смогу: негде. Найти «точку» на других рынках трудно, к тому же везде выросла арендная плата. Поэтому мы просим выделить для нас место на других территориях».
Продавцы также заявили, что срок необходимо продлить, так как у многих накопились тонны товаров, которые при длительном хранении просто испортятся. Аренда же мест на специализированных складах обходится слишком дорого. Они просят хотя бы отсрочку до весны: «Сейчас зима, переезд на другой рынок займет время. Нам нужна отсрочка хотя бы до весны».
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили haqqin.az, что начато строительство новой автомобильной дороги, которая пройдет параллельно улице Гасана Алиева до проспекта Зии Буниятова и далее до станции метро «Кероглу». На проспектах Гейдара Алиева и Зии Буниятова планируется уменьшить транспортную загруженность и обеспечить безопасность движения. Продолжение улицы Гасана Алиева будет напрямую соединяться с улицей Юсифа Везира Чеменземенли и далее связываться с улицами Аскера Гаибова и Халил Рзы Улутюрка в восточной части города. Это позволит сократить транспортную нагрузку на перекрестках улицы Тебриз с улицами Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли, а также в районе станции метро «Нариман Нариманов». Будет обеспечено беспрепятственное передвижение транспорта от станций метро «Гянджлик» и «Нариман Нариманов» в сторону станции метро «Кероглу».
Кроме того, благодаря созданию этого нового маршрута уменьшится количество поездок через проспект Гейдара Алиева – за счет создания альтернативного транспортного пути. Это, в свою очередь, минимизирует количество заторов на боковой дороге проспекта.
Также новая дорожная сеть обеспечит прямое альтернативное транспортное соединение между восточной и центрально-западной периферией города, проложенное параллельно проспектам Гейдара Алиева и Зии Буниятова, включая новые жилые массивы, расположенные между ними.