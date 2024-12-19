Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли

Рынок «Кешля», расположенный в Наримановском районе Баку, в скором времени будет снесен. Предпринимателям, работающим на рынке, предоставлено время до 1 января для вывоза товаров. Сообщается, что объект будет снесен из-за строительства новой дороги, которая пройдет через нынешнюю территорию рынка. Продавцы рассказывают, что о готовящейся ликвидации рынка их заранее никто не предупредил. Поскольку все произошло накануне праздников, многие взяли кредиты или потратили заработанные деньги на закупку новых товаров. Они также отмечают, что срок для переезда слишком короткий: за несколько дней невозможно продать товары по их реальной стоимости или найти место на других рынках.

Один из продавцов, работающий на рынке уже около 20 лет, рассказал, что сотни семей зависят от доходов, получаемых здесь. Он, как и многие из его коллег, вложил свои деньги в закупку новых товаров: «Я купил целую тонну фруктов и овощей. Хранить их дома не смогу: негде. Найти «точку» на других рынках трудно, к тому же везде выросла арендная плата. Поэтому мы просим выделить для нас место на других территориях». Продавцы также заявили, что срок необходимо продлить, так как у многих накопились тонны товаров, которые при длительном хранении просто испортятся. Аренда же мест на специализированных складах обходится слишком дорого. Они просят хотя бы отсрочку до весны: «Сейчас зима, переезд на другой рынок займет время. Нам нужна отсрочка хотя бы до весны».