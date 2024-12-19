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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Путин предложил США «дуэль» с ударом по Киеву

15:44 2458

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» с ударом ракетой системы «Орешник» по Киеву.

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, Путин заявил, что у западных сил ПВО нет шансов отразить подобный удар. Несогласным с этим мнением он предложил «произвести технологический эксперимент». «Если эксперты западные так полагают (что удар «Орешником» можно отразить - ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?» - заявил он, добавив: «Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны».

Кроме того, Владимир Путин заявил, что «Орешник» - это «современное и очень новое оружие». «Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на прежние разработки, прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед», - сказал он.

Путин утверждает, что дальность полета «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров, и в мире не существует систем, которые смогут поразить его во время запуска. Американскую систему ПРО президент РФ назвал «затратной и малоэффективной».

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