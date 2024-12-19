Азербайджан вступил в D-8

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Исламская восьмерка (англ. D-8 Organization for Economic Cooperation) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции «Сотрудничество в развитии». Организация была учреждена на первом саммите «исламской восьмерки» 15 июня 1997 года в Стамбуле. Азербайджан подал заявку на участие в организации в июле 2022 года.