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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Азербайджан вступил в D-8

новость дополнена
16:00 2347

Азербайджан на XI Саммите Организации экономического сотрудничества в Каире единогласно избран членом D-8.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Исламская восьмерка (англ. D-8 Organization for Economic Cooperation) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции «Сотрудничество в развитии». Организация была учреждена на первом саммите «исламской восьмерки» 15 июня 1997 года в Стамбуле. Азербайджан подал заявку на участие в организации в июле 2022 года.

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