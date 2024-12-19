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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Путин раскритиковал российские спецслужбы

16:10 1855

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы совершили «тяжелейшие проколы», которые позволили Украине «совершать теракты» в России. В пример он привел убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

«Это (убийство Игоря Кириллова), конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары», — цитирует «Коммерсант» Путина.

Глава российского государства подчеркнул, что нужно совершенствовать работу спецслужб. Он отметил, что убийство Кириллова — «не единичный случай», и напомнил об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. По словам президента, все это признаки «террористического характера, действующего в Киеве режима».

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