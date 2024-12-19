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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

«Главный бенефициар»: Путин о действиях Израиля

16:29 1256

Израиль является «главным бенефициаром» событий, которые происходят в Сирии, считает президент РФ Владимир Путин.

«Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», - указал Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент РФ заявил, что не знает, какие цели преследует Израиль в секторе Газа, но его действия достойны осуждения: «Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях - начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН».

Он отметил, что то же самое относится и к действиям Израиля в отношении Ливана.

Касаясь палестино-израильского конфликта, президент РФ сказал: «Мы всегда так полагали и сейчас считаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причину ее возникновения». Он напомнил, что «в свое время было принято решение Совбезом ООН о том, что должны быть образованы два государства - Израиль и Палестина». «Израиль создан, Палестина фактически до сих пор не создана - в этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается так называемая незаконная поселенческая деятельность», - сказал президент РФ.

По его словам, «можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль», но «Россия осуждает захват любых сирийских территорий»: «Это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке».

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