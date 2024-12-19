В Азербайджане проходит четвертый Форум по развитию карьеры

Форум, проходящий под девизом «От опыта настоящего к вызовам будущего!», ставит своей целью обсудить успешные результаты, глобальные тренды и современные подходы в области карьерного роста как в стране, так и в мире. Также речь идет о ключевых критериях построения эффективных механизмов обучения и преподавания в образовании, значении навыков, востребованных на рынке труда, и путях их развития.

При организации Агентства занятости, находящегося в ведении Министерства труда и социальной защиты населения, в Баку проводится четвертый Азербайджанский форум по развитию карьеры.

На открытии форума министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в центре государственной политики Азербайджана находится благосостояние граждан, ведь обеспечение занятости является ключевым фактором благополучия в любой стране. Министр подчеркнул, что одним из главных направлений в процессе обеспечения занятости является развитие человеческих ресурсов в соответствии с постоянно укрепляющейся национальной экономикой и изменяющимися требованиями рынка труда.

На мероприятии были озвучены данные о том, что в государственных программах важное место занимает обеспечение достойного труда и занятости. С 2018 по 2024 год минимальная заработная плата выросла в 2,7 раза, средняя месячная заработная плата увеличилась примерно в два раза, а фонд оплаты труда вырос втрое. За последние шесть лет количество трудовых договоров увеличилось на 609 тысяч. Также было отмечено, что 1,8 миллиона граждан получили услуги занятости, более 600 тысяч из них были трудоустроены, 36 тысяч прошли профессиональную подготовку, а ежегодно услуги профориентации получают 120-130 тысяч старшеклассников.

В рамках программы самозанятости создано 93 тысячи малых хозяйств. Было подчеркнуто, что одним из приоритетов является расширение и увеличение числа активных программ занятости. Особое внимание уделено обеспечению достойного труда и занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий, а также созданию подготовленных и квалифицированных человеческих ресурсов, обладающих знаниями и навыками, соответствующими требованиям рынка труда.

Также обсуждалась цифровизация услуг в области труда и занятости, которая способствует повышению их доступности для граждан. Было отмечено, что более 90 процентов услуг министерства (145 из 160) переведены в цифровой формат. Упоминалось и о том, что трудовые договоры подписываются в электронном виде через платформу «Труд и занятость», а электронные проекты министерства удостоены множества международных наград.

Министр пожелал успехов в работе форума, выразив уверенность в его положительных результатах.