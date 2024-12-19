После Путина и Украина назвала свои условия

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией на своих условиях.

«Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир», — сказал Стефанчук.

Так он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина во время «прямой линии», что у России нет условий для начала переговоров, но идти они должны на базе проектов договоров, которые были подготовлены в Стамбуле в первые недели войны. Путин также заявил, что договор может быть подписан только с легитимной властью, а президента Украины Владимира Зеленского он легитимным не считает. Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил Путин.