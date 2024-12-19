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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Путин о планах Турции в Сирии

17:17 897

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Турция может провести операцию с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии. Об этом он заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Турция делает все, чтобы обеспечить свою безопасность на своих южных рубежах в ходе развития ситуации в Сирии, создать условия для возвращения беженцев со своей территории на другие территории Сирии, ...находящиеся под контролем фактически Турции, отодвинуть, может быть, курдские формирования от границы - все это, наверное, возможно, и может быть, будет в каком-то объеме сделано», - сказал Путин.

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