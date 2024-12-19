Военная делегация Италии в Баку

В соответствии с планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Италии, состоялся визит военных экспертов Итальянской Республики по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) в Азербайджан.

В сообщении, опубликованном на сайте Минобороны, говорится, что в Управлении по связям с медиа и общественностью Минобороны Азербайджанской Республики состоялась встреча с итальянской делегацией.

Гостям был представлен брифинг о коммуникационной стратегии Министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Было рассказано о мерах по информационному обеспечению и борьбе с дезинформацией в ходе 44-дневной Отечественной войны и последующих операций.

После того как итальянские военные эксперты представили брифинги по военно-гражданскому сотрудничеству, были обсуждены вопросы изучения передового опыта в этой области, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.