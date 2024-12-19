Зурабишвили не хочет быть новой «Тихановской»

«Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я — там, и я не хочу... Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, покинувший страну), которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова (венесуэльским оппозиционерам). Я этого не хочу», — заявила Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос о своем будущем.

Зурабишвили призвала сограждан поддержать ее в борьбе с действующим правительством Грузии, отметив, что, «когда все будет окончено», смысл в поддержке отпадет. Также Зурабишвили заявила, что не покинет страну из страха преследования, как это сделали в 1921 году во время «советизации» Грузии ее родители и другие родственники.

Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году. На очередных президентских выборах, которые состоялись 14 декабря, победил поддерживаемый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили. Впервые главу государства избрали не прямым всеобщим голосованием — это сделала Избирательная коллегия из 300 человек, которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвинули грузинские политические партии. Для назначения на президентский пост кандидат должен получить две трети голосов коллегии. У правящей «Грузинской мечты» было 211 голосов из 300, что гарантировало победу ее кандидата.

Светлана Тихановская — жена оппозиционера Сергея Тихановского, отбывающего 18-летний срок по обвинению в организации массовых беспорядков. На президентских выборах 2020 года он хотел выдвинуть свою кандидатуру, но после его задержания это сделала его жена. В итоге Тихановская, по данным белорусской ЦИК, набрала 10,1%, после чего в стране начались массовые беспорядки. Против нее и других оппозиционеров возбудили несколько уголовных дел. В итоге она бежала из страны.