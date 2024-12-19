USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Зурабишвили не хочет быть новой «Тихановской»

17:33 312

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, заявила, что по истечении президентского срока не хочет быть политиком в изгнании, приведя в пример белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

«Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я — там, и я не хочу... Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, покинувший страну), которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова (венесуэльским оппозиционерам). Я этого не хочу», — заявила Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос о своем будущем.

Зурабишвили призвала сограждан поддержать ее в борьбе с действующим правительством Грузии, отметив, что, «когда все будет окончено», смысл в поддержке отпадет. Также Зурабишвили заявила, что не покинет страну из страха преследования, как это сделали в 1921 году во время «советизации» Грузии ее родители и другие родственники.

Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году. На очередных президентских выборах, которые состоялись 14 декабря, победил поддерживаемый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили. Впервые главу государства избрали не прямым всеобщим голосованием — это сделала Избирательная коллегия из 300 человек, которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвинули грузинские политические партии. Для назначения на президентский пост кандидат должен получить две трети голосов коллегии. У правящей «Грузинской мечты» было 211 голосов из 300, что гарантировало победу ее кандидата.

Светлана Тихановская — жена оппозиционера Сергея Тихановского, отбывающего 18-летний срок по обвинению в организации массовых беспорядков. На президентских выборах 2020 года он хотел выдвинуть свою кандидатуру, но после его задержания это сделала его жена. В итоге Тихановская, по данным белорусской ЦИК, набрала 10,1%, после чего в стране начались массовые беспорядки. Против нее и других оппозиционеров возбудили несколько уголовных дел. В итоге она бежала из страны.

Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 900
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 1140
Азербайджан вступил в D-8
Азербайджан вступил в D-8 новость дополнена
16:00 2359
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат» обновлено 15:55
15:55 2474
Путин предложил США «дуэль» с ударом по Киеву
Путин предложил США «дуэль» с ударом по Киеву
15:44 2470
Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли
Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли наш спецреп
15:38 1844
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 4187
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8961
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 4691
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 4763
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 2812

ЭТО ВАЖНО

Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 900
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 1140
Азербайджан вступил в D-8
Азербайджан вступил в D-8 новость дополнена
16:00 2359
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат»
У здания «парламента» в Абхазии стрельба: убит «депутат» обновлено 15:55
15:55 2474
Путин предложил США «дуэль» с ударом по Киеву
Путин предложил США «дуэль» с ударом по Киеву
15:44 2470
Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли
Рынок «Кешля» собрались сносить, однако предпринимателей предупредить забыли наш спецреп
15:38 1844
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 4187
Ни одной души. Все вокруг погибло
Ни одной души. Все вокруг погибло сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
03:24 8961
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 4691
Путин резко ответил на вопрос журналиста
Путин резко ответил на вопрос журналиста обновлено 14:49
14:49 4763
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
Глава правительства призвал доверять Аллаху, а потом Турции
14:28 2812
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться