Новые санкции против грузинских чиновников

Великобритания внесла в санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхана Тамазашвили.

Фигурантами черного списка также стали глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили, руководящий грузинским спецназом, а также его заместитель Милери Лагазаури.

В обосновании принятых мер указывается, что руководство грузинских силовых ведомств «несет ответственность за действия, равносильные нарушению прав человека».