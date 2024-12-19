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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Новые санкции против грузинских чиновников

17:43 989

Великобритания внесла в санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхана Тамазашвили.

Фигурантами черного списка также стали глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили, руководящий грузинским спецназом, а также его заместитель Милери Лагазаури.

В обосновании принятых мер указывается, что руководство грузинских силовых ведомств «несет ответственность за действия, равносильные нарушению прав человека». 

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