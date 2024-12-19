USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная

видео
17:51 2060

Репортерская группа haqqin.az вместе с бойцами бригады «Туркестан» посетила одну из самых жестоких тюрем в истории человечества Седная.

Тюрьма Седная под Дамаском «прославилась» пытками при ныне свергнутом режиме Башара Асада. После падения режима тысячи заключенных, которые содержались в учреждениях наподобие Седная, были освобождены. Многие узники по сей день замурованы в подземелье.

Подробности в вечернем видеорепортаже Эйнуллы Фатуллаева из Дамаска!

Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 58
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 2061
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 5902
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами ВИДЕО
18:54 1859
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 6276
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
18:22 1123
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
18:14 2298
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 11157
Саудиты готовы. А вот улица не готова
Саудиты готовы. А вот улица не готова новый мир: все еще актуально
13:50 3674
Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 3315
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 3551

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 58
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 2061
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 5902
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами ВИДЕО
18:54 1859
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 6276
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
18:22 1123
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
18:14 2298
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 11157
Саудиты готовы. А вот улица не готова
Саудиты готовы. А вот улица не готова новый мир: все еще актуально
13:50 3674
Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 3315
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 3551
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться