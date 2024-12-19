Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная

Репортерская группа haqqin.az вместе с бойцами бригады «Туркестан» посетила одну из самых жестоких тюрем в истории человечества Седная.

Тюрьма Седная под Дамаском «прославилась» пытками при ныне свергнутом режиме Башара Асада. После падения режима тысячи заключенных, которые содержались в учреждениях наподобие Седная, были освобождены. Многие узники по сей день замурованы в подземелье.

Подробности в вечернем видеорепортаже Эйнуллы Фатуллаева из Дамаска!