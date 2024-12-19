Путин: «Войну надо было начинать раньше»

К «военной операции» в Украине «нужно было бы готовиться раньше», заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022-го года.

«Гипотетический вопрос — если бы можно было вернуться. Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит. О чем бы я подумал — это то, что такое решение, которое было в начале 2022-го принято, нужно было бы принимать раньше. ...Зная об этом, надо было бы готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к «СВО», — сказал он.

Путин заявил, что Россию «вынудили начать операцию, особой подготовки к ней не было». По его словам, ее начало было связано с тем, что дальше «невозможно было терпеть и ждать ухудшения ситуации, особенно на фоне того, что в Киеве отказались от соблюдения Минских соглашений и заявили о претензиях на какое-то оружие массового поражения».

«Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится. Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 2022-м, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше», - сказал он.

Путин также заявил, что после ухода Бориса Ельцина в отставку с поста президента ему удалось «уберечь» Россию. «Я не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все что происходило с Россией до этого и после вело нас фактически к полной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — заявил Путин.

По словам Путина, личный состав и техника ВСУ «истощаются, а российская армия идет вперед»: «Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил. Истощение. Что реально видим на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. В данный день, в данную минуту времени».

Отвечая на вопрос о возможности остановить боевые действия прямо сейчас, президент России отметил, что «остановка на неделю позволит противнику закрепиться на позициях, передохнуть и получить необходимое оборудование, а также боеприпасы».