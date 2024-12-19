Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе снова раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как посредника в «урегулировании» войны.

Глава украинского государства подчеркнул, что не разговаривал с Орбаном, когда он выдвинул идею «рождественского перемирия».

«Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев, и когда мы об этом узнаем из СМИ», – отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что у Орбана нет никакого мандата на переговоры.

«Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место», – считает украинский президент.

Он добавил, что затронутые венгерским премьером предложения больше похожи на политический пиар.

«Что предлагает венгерская сторона – мне неизвестно, кроме того, что это звучит как-то празднично – «рождественский обмен». Нам совсем невесело... Ничего не может обсуждаться и решаться без Украины», – подчеркнул глава государства.

Зеленский прокомментировал тот факт, что президент России Владимир Путин предложил в качестве эксперимента ударить по Киеву «Орешником»: «Вы считаете это адекватный человек? Отморозки».

Говоря о снижении мобилизационного возраста, украинский лидер отметил, что количество солдат не имеет значения, если они не вооружены: «Если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница ему 20 лет или 30? Партнеры обращают внимание на физические возможности военных, а у нас бригады «голые».

Сильная позиция для переговоров – это стабильный фронт, чтобы россияне не могли продвигаться. Нужна сильная администрация Дональда Трампа, готовая ввести тотальные санкции против России и продолжать поддержку Украины».

Зеленский выразил удивление, что Путин заявил о готовности к переговорам: «Удивлен, что Путин заявил, что он к чему-то там готов. Он же постоянно говорит, что я «не легитимный».