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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Али Асадов на встречах с мировыми лидерами

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18:28 899

19 декабря в столице Египта Каире в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел ряд встреч. В ходе мероприятия премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Юсуфом Туккаром.

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