Али Асадов на встречах с мировыми лидерами
19 декабря в столице Египта Каире в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел ряд встреч. В ходе мероприятия премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Юсуфом Туккаром.