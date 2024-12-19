Путин о политическом убежище Зеленскому

Вероятно, в будущем президент Украины Владимир Зеленский «уедет за рубеж, где будет жить за счет тех, для кого он работает сегодня, но Россия никому не отказывает в политическом убежище». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Путина спросили, смог бы он предоставить Зеленскому политическое убежище, которое «ему скоро понадобится».

«Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он так неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал бы: «Мне нужно политическое убежище»… Ну, Россия никому не отказывает», – сказал он.