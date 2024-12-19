Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами

Учредитель «Группы компаний AQA», известный предприниматель Айдын Демирчи извинился за огромный ущерб, нанесенный природе вырубкой деревьев.

«Мы связываем невнимательность наших сотрудников с их непрофессиональным и безответственным поведением. В связи с этим я приношу извинения общественности и обещаю, что на этих землях будут посажены деревья, лесной покров будет полностью восстановлен. Эту работу мы уже начали совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. Мы будем регулярно информировать общественность страны о принимаемых мерах и проводимых работах», - сказал Демирчи.

Отметим, что сын Айдына Демирчи, Гафар Демирчи привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД. Согласно обвинительному заключению, возглавляемая им компания Monte Ferro незаконно вырубила различные виды деревьев в лесных массивах, окружающих два села Шеки. Ему предъявлено предварительное обвинение по статье 259.3 («Вырубка деревьев - причинение значительного ущерба группой лиц по предварительному сговору») УК АР.

Напомним, что в «Группу компаний AQA» входят многочисленные плазы - Demirchi Tower, «Деловой центр AGA», Ariana Business Park, Caspian Business Center, «Центр технологий Lotfi Zadeh» и др. Кроме этого, компания работает в областях финансов (Ferrum Kapital и Caspian Audit), сельского хозяйства (AGA Agro, Monte Ferro), информационных технологий (Bravo Online Systems), туризма и отельного бизнеса (Da Vinci и Caspian Palace).