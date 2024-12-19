Байрамов и Фидан обсудили Сирию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках XI саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Байрамов и Фидан, как говорится в сообщении, обсудили вопросы, «вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между двумя странами», текущую ситуацию в Сирии, включая планы по оказанию гуманитарной помощи.