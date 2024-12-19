USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.6236
Подписаться на уведомления
Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Байрамов и Фидан обсудили Сирию

19:08 322

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках XI саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Байрамов и Фидан, как говорится в сообщении, обсудили вопросы, «вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между двумя странами», текущую ситуацию в Сирии, включая планы по оказанию гуманитарной помощи.

Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 70
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 2073
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 5912
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами ВИДЕО
18:54 1876
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 6282
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
18:22 1129
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
18:14 2306
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 11166
Саудиты готовы. А вот улица не готова
Саудиты готовы. А вот улица не готова новый мир: все еще актуально
13:50 3679
Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 3324
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 3560

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»
19:50 70
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная
Репортерская группа haqqin.az в тюрьме Седная видео
17:51 2073
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
Чемпион мира Габибов вложил два с половиной миллиона. Но объект у него хотят отобрать
14:51 5912
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами
Айдын Демирчи извинился перед азербайджанцами ВИДЕО
18:54 1876
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией
Перепалка МИД Азербайджана с США и Францией новость дополнена
14:30 6282
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
Зеленский отверг Орбана: «У него слишком теплые отношения с Путиным»
18:22 1129
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
Путин: «Войну надо было начинать раньше»
18:14 2306
Условие Путина
Условие Путина обновлено 16:48
16:48 11166
Саудиты готовы. А вот улица не готова
Саудиты готовы. А вот улица не готова новый мир: все еще актуально
13:50 3679
Путин о планах Турции в Сирии
Путин о планах Турции в Сирии
17:17 3324
После Путина и Украина назвала свои условия
После Путина и Украина назвала свои условия
17:11 3560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться