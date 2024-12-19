Байрамов и Фидан обсудили Сирию
19:08 322
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Встреча состоялась в рамках XI саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.
Байрамов и Фидан, как говорится в сообщении, обсудили вопросы, «вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между двумя странами», текущую ситуацию в Сирии, включая планы по оказанию гуманитарной помощи.
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