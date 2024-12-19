Пашинян идет на новые уступки

Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума, - сказал он. - Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику».

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что размещение сил любой третьей страны на территории Армении является «тревожным фактором».

По его словам, азербайджанская сторона не видит необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации границы с Арменией, осуществляемом в условиях взаимопонимания и мира.