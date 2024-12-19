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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Пашинян идет на новые уступки

19:33 735

Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума, - сказал он. - Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику».

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что размещение сил любой третьей страны на территории Армении является «тревожным фактором».

По его словам, азербайджанская сторона не видит необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации границы с Арменией, осуществляемом в условиях взаимопонимания и мира.

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