Важные встречи премьера Асадова в Каире

19 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8, который состоялся в Каире.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал Али Асадова, а также глав государств и правительств стран-членов D-8, участвующих в саммите. После официальной церемонии приветствия была сделана совместная фотография. На саммите было объявлено о принятии Азербайджанской Республики в качестве члена Организации экономического сотрудничества D-8 единогласным решением стран-членов. В своем выступлении на саммите Али Асадов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в 9-м саммите D-8, который прошел в 2017 году в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Али Асадов подчеркнул историческую значимость участия азербайджанской делегации в сегодняшнем саммите и выразил благодарность странам-членам организации за решение о принятии Азербайджана в ее состав. Он также отметил, что Азербайджан внесет значительный вклад в сохранение основных принципов организации и дальнейшее углубление сотрудничества в рамках D-8. В ходе выступления была подчеркнута важность обеспечения безопасности и стабильности, а также развития взаимовыгодного сотрудничества в условиях современных конфликтов и политической напряженности в широком регионе. Отмечалось, что благодаря своему геополитическому положению, значительному экономическому потенциалу и современной транспортной инфраструктуре Азербайджан подтвердил свой статус одного из надежных региональных центров. В ходе саммита премьер-министр Азербайджана отметил, что Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии, играет ключевую роль в реализации значимых энергетических проектов и развитии международных транспортных коридоров. Он подчеркнул, что страна успешно председательствовала в ряде международных организаций и вносит вклад в решение глобальных проблем. Асадов напомнил, что четырехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения — второй по величине организации после ООН, а также предстоящее председательство на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) свидетельствуют о растущем международном авторитете Азербайджана.