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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Важные встречи премьера Асадова в Каире

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19:47 51

19 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8, который состоялся в Каире.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал Али Асадова, а также глав государств и правительств стран-членов D-8, участвующих в саммите. После официальной церемонии приветствия была сделана совместная фотография.

На саммите было объявлено о принятии Азербайджанской Республики в качестве члена Организации экономического сотрудничества D-8 единогласным решением стран-членов.

В своем выступлении на саммите Али Асадов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в 9-м саммите D-8, который прошел в 2017 году в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Али Асадов подчеркнул историческую значимость участия азербайджанской делегации в сегодняшнем саммите и выразил благодарность странам-членам организации за решение о принятии Азербайджана в ее состав. Он также отметил, что Азербайджан внесет значительный вклад в сохранение основных принципов организации и дальнейшее углубление сотрудничества в рамках D-8.

В ходе выступления была подчеркнута важность обеспечения безопасности и стабильности, а также развития взаимовыгодного сотрудничества в условиях современных конфликтов и политической напряженности в широком регионе.

Отмечалось, что благодаря своему геополитическому положению, значительному экономическому потенциалу и современной транспортной инфраструктуре Азербайджан подтвердил свой статус одного из надежных региональных центров.

В ходе саммита премьер-министр Азербайджана отметил, что Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии, играет ключевую роль в реализации значимых энергетических проектов и развитии международных транспортных коридоров.

Он подчеркнул, что страна успешно председательствовала в ряде международных организаций и вносит вклад в решение глобальных проблем. Асадов напомнил, что четырехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения — второй по величине организации после ООН, а также предстоящее председательство на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) свидетельствуют о растущем международном авторитете Азербайджана.

На саммите также было доведено до сведения участников, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец почти 30-летней армянской оккупации. Участники были проинформированы о проведенной этнической чистке, в результате которой более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, а также о разрушениях на оккупированных территориях, включая акты урбицита, культуроцита и экоцита, направленные на уничтожение культурного и религиозного наследия азербайджанского народа.

Асадов сообщил, что на освобожденных территориях ведутся масштабные работы по восстановлению и строительству, города и села возрождаются с нуля. Новые реалии создают уникальные возможности для устойчивого мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Премьер-министр заверил, что Азербайджан остается привержен повестке дня регионального мира и продолжит предпринимать решительные шаги в этом направлении.

Он отметил необходимость укрепления исламской солидарности в рамках D-8, в состав которого входят страны, население которых составляет 60 процентов всех мусульман мира. Особое внимание было уделено вкладу Азербайджана в развитие культуры толерантности и межкультурного диалога, а также в продвижение исламских ценностей в мире.

Касаясь событий в Сирии, Асадов подчеркнул, что восстановление мира и стабильности в стране, а также прекращение гражданского противостояния после падения режима Асада являются неотложными задачами. Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии, выражая надежду на разрешение всех вопросов на основе воли сирийского народа через внутренний политический диалог.

Премьер-министр заявил, что Азербайджан готов оказать помощь в устранении гуманитарных проблем сирийского народа. В этой связи продолжается тесное сотрудничество с братской Турцией.

В завершение Асадов отметил, что Азербайджан, имея тесные дружеские и братские связи с мусульманскими странами, продолжит вносить свой ценный вклад в укрепление исламской солидарности.

В саммите также приняли участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов и посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

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