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Ни одной души. Все вокруг погибло
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Ни одной души. Все вокруг погибло

Зеленский: «Не пропустим не только российский газ, но и никакой другой, если Россия на этом заработает»

19:50 1683

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не восстановит транзит российского газа в нынешней ситуации:

«Мы не позволим им зарабатывать миллиарды ценой нашей крови. Но если предлагается экспорт не российского газа, а голубого топлива, принадлежащего другой стране, то мы можем это рассмотреть».

В то же время, подчеркнул Зеленский, транзит будет возможен только в том случае, если Россия не получит за газ деньги».

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.

Согласно коммерческому соглашению, азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе. Венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS дальше будут транспортировать газ в Европу.

Для этого планируется использовать ту же сеть газопроводов, по которой сейчас российский газ поступает через Украину в Европейский Союз.

Эта поставка фактически заменит объемы, которые Европа сейчас получает по действующему транзитному договору. Контракт потребует заключения так называемого своп-соглашения между Азербайджаном и Россией, поскольку Азербайджан не имеет достаточной экспортной мощности, чтобы полностью заменить существующие объемы поставок.

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