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Ни одной души. Все вокруг погибло
Новость дня
Ни одной души. Все вокруг погибло

Пашинян поддержал Алиева

20:01 3785

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конструктивной идею Алиева роспуска Минской группы ОБСЕ.

«Если конфликта нет, то какой смысл в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов», - заявил армянский премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальные лица государства неоднократно заявляли о необходимости роспуска Минской группы ОБСЕ. 18 декабря в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Ильхам Алиев назвал роспуск Минской группы одним из условий для подписания мирного договора с Ереваном.

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