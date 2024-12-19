Пашинян поддержал Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конструктивной идею Алиева роспуска Минской группы ОБСЕ.
«Если конфликта нет, то какой смысл в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов», - заявил армянский премьер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальные лица государства неоднократно заявляли о необходимости роспуска Минской группы ОБСЕ. 18 декабря в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Ильхам Алиев назвал роспуск Минской группы одним из условий для подписания мирного договора с Ереваном.