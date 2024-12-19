Пашинян обратился к Азербайджану: «Я гарантирую…»

Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной, приобретение Ереваном вооружения не угрожает Азербайджану, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной, мы приобретаем вооружение исключительно для защиты границ и территориальной целостности Армении, то есть в целях обороны, и наши цели прозрачны», - сказал армянский премьер.

Пашинян заявил, что согласно всем международным нормам, Республика Армения имеет право обладать вооруженными силами и обязана защищать своих граждан, в том числе от возможных внешних угроз.

«Реформирование армии - наше легитимное право. Является ли это угрозой для Азербайджана? Нет, потому что мы ясно признали и признаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - сказал премьер.

Пашинян отметил также: «Я могу гарантировать, что у Армении нет намерения, цели и плана напасть на Азербайджан, и она не пойдет по этому пути. Если у Азербайджана нет намерения нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю».